Santanchè, sfiducia respinta alla Camera

La ministra del Turismo Santanchè apre all'ipotesi di dimissioni durante il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni e respinta dalla Camera. "Farò una riflessione per valutarle" in occasione della prossima udienza a Milano per l'accusa di truffa all'Inps. "La farò da sola, senza pressioni, costrizioni o paventati ricatti. Guidata solo dal rispetto del mio premier, del governo, della maggioranza ma soprattutto per l'amore per il mio partito dove certo io non vorrò mai diventare un problema", dice.