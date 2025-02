San Valentino, in Normandia il formaggio a forma di cuore va a ruba

Il formaggio a forma di cuore di Neufchâtel-en-Bray, in Normandia, è diventato famoso in tutto il mondo e nel giorno di San Valentino la sua popolarità raggiunge il suo picco. Con una produzione che risale a mille anni fa, questa prelibatezza ha guadagnato fama in tutto il mondo nel corso dei secoli. E nelle prime due settimane di febbraio le aziende casearie che lo producono faticano a soddisfare la domanda, proprio in vista della festa degli innamorati. “I ristoratori in Normandia ordinano molti piccoli Neufchâtel a forma di cuore per i loro menù di San Valentino”, dice Pierre Villiers, uno dei numerosi produttori di formaggio della zona. Secondo l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO), le vendite di Neufchâtel sono aumentate di un buon 10% tra il 2012 e il 2022.