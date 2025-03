Russia, Vladimir Putin in mimetica in visita ai comandi militari del Kursk

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un incontro presso uno dei posti di comando nella regione di Kursk, dove sono in corso battaglie con l'esercito ucraino. Il Cremlino ha diffuso un video in cui il leader indossa indumenti militari ed è accolto dal Capo di stato maggiore ,il generale Valery Gerasimov. "In effetti, il nostro compito nel prossimo futuro è quello di sconfiggere definitivamente, nel più breve tempo possibile, il nemico che si è trincerato nel territorio della regione di Kursk e che qui conduce operazioni militari", ha detto Putin.