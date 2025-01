Russia, tuffo nelle acque gelide per festeggiare l'Epifania ortodossa

I cristiani ortodossi a Mosca hanno celebrato l’Epifania domenica con la tradizionale immersione nelle acque ghiacciate. Molti elogiano questa pratica come un rafforzamento sia dell’anima che del corpo, sebbene i soccorritori siano pronti a intervenire nel caso qualcuno ceda allo shock provocato dall'immersione gelida. In tutta la Russia, i fedeli celebrano l’Epifania il 19 gennaio immergendosi nelle acque gelide per ricordare il battesimo di Gesù Cristo nel fiume Giordano. In genere si fanno buchi nel ghiaccio di fiumi e laghi per entrare in acqua ma le temperature miti hanno resa complicata questa abitudine.