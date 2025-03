Russia, tempesta di neve a Norilsk: la città più a nord del mondo

Una forte tempesta di neve ha colpito Norilsk, in Russia. La città più a nord del mondo si trova nella Siberia orientale, 300 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, e conta più di 180mila abitanti. Il maltempo ha creato molti disagi tra cui l'interruzione del traffico automobilistico, la chiusura delle strade e i ritardi dei voli. Cumuli di neve alti un metro si sono accumulati nelle aree residenziali. Secondo quanto riferito da Associated Press, la visibilità non supera i cinque metri.