Russia, cargo cinese si arena in mezzo a una bufera di neve

Massima allerta nella regione di Sakhalin, in Russia, dopo che una nave cargo cinese si è arenata al largo della costa sud-occidentale dell'isola. L'imbarcazione oltre ai 20 membri dell'equipaggio, secondo le autorità, trasporta un carico di 700 tonnellate di olio combustibile, 100 tonnellate di gasolio e mille tonnellate di carbone. La nave è rimasta bloccata in acque poco profonde al largo del distretto di Nevelsky ma le operazioni di soccorso sono rese difficili dalle avverse condizioni meteorologiche: è infatti in corso una bufera di neve.