Rubati due bulldog inglesi in un pet store: le immagini

In un pet store di Centennial, in Colorado, sono stati rubati due bulldog inglesi del valore di 4mila euro ciascuno. Tre sospettati sono entrati nel negozio chiedendo informazioni, poi uno di loro ha finto un malore per distrarre le dipendenti. In quel momento un complice ha aperto la gabbia e prelevato i due cuccioli. Gli investigatori dello sceriffo della contea di Arapahoe hanno diffuso il video sui social e chiesto aiuto per ritrovare i due cagnolini. Uno dei cuccioli è stato ritrovato proprio grazie alle foto pubblicate: un uomo ha detto di averlo acquistato a 1.500 dollari e di averlo riconsegnato dopo averlo riconosciuto. I tre sospettati sono ancora ricercati.