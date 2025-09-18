Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
A Tor Vergata

Roma, laurea Honoris causa per Paola Cortellesi

L'attrice e regista: "Ora potrò essere chiamata dottoressa... e non solo dai parcheggiatori abusivi"

18 Set 2025 - 12:11
01:48 

L’Università di Roma Tor Vergata ha voluto di conferire a Paola Cortellesi il dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche e Sanità pubblica. “Con questo riconoscimento, l’Ateneo intende rendere omaggio a una protagonista della cultura italiana, capace di unire talento artistico e impegno civile, dando voce attraverso il cinema e il teatro a tematiche di rilevanza sociale quali la dignità della persona, la condizione femminile, le disuguaglianze e i diritti fondamentali“, si legge nella motivazione. La decisione, hanno spiegato ancora dall’ateneo, “nasce dalla volontà dell’Università di Roma Tor Vergata di riconoscere non solo il suo straordinario percorso artistico, ma anche la capacità di trasmettere, attraverso la sua opera, valori profondamente connessi alla missione della sanità pubblica e dell’infermieristica: la cura, la prevenzione, l’equità, il sostegno alle fragilità“. Durante la cerimonia, la Cortellesi ha tenuto un lungo discorso e poi ha fatto ridere tutti con la battuta finale: "Ora potrò essere chiamata dottoressa... e non solo dai parcheggiatori abusivi".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri