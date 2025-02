Roma, l'assalto al centro commerciale

Chiodi sparsi sull’asfalto per guadagnare la fuga e mezzi dati alle fiamme per impedire l’intervento della polizia. In azione una banda di ladri che, nella notte, dopo aver sfondato, con un furgone, uno degli ingressi del centro Commercity a Roma, zona Ponte Galeria, ha messo a segno un maxi colpo rubando cellulari, computer e televisori. L'allarme è scattato intorno alle quattro del mattino, dopo che una guardia giurata ha allertato la polizia. Una parte del commando, infatti, avrebbe dapprima raggiunto il gabbiotto all’ingresso e poi avrebbe svuotato un estintore come diversivo. Quindi il colpo, con il bottino che deve ancora essere quantificato