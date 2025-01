Roma, influencer rapinato mentre è in diretta social

Prima una spinta per farlo cadere a terra. Poi, dopo avergli portato via i documenti, la carta di credito e il cellulare, la fuga in macchina. Vittima della rapina, nella zona di Porta Maggiore, a Roma, l'influencer "Primo nero". Più di trecentomila follower seguono non solo i suoi video ironici, ma soprattutto quelli in cui denuncia borseggi nella metropolitana e il degrado nelle strade della Capitale.