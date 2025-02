Roma, il centro di accoglienza usato per smistare la droga

Operazione internazionale antidroga dei carabinieri. Sono 27 gli arresti. In Italia, Albania e Spagna, i carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza del gip, su richiesta della Dda. Documentato come il Centro Sprar (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, ora Centro di Accoglienza Straordinaria) di Roma di via della Riserva Nuova fosse stato utilizzato come luogo di stoccaggio e ripartenza delle partite di stupefacente e di reclutamento di migranti nigeriani, titolari di permesso di soggiorno provvisorio in attesa della definizione del relativo status.