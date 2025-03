Roma, le edicole del centro a rischio chiusura saranno riposizionate

Non verranno chiuse le 25 edicole del centro storico di Roma. Un sollievo per gli edicolanti che però saranno costretti a una fase di ricollocamento. Il Municipio ha chiesto di riposizionare le edicole, per rispettare la nuova normativa sulle distanze di sicurezza. E così dalla stazione Termini, al quartiere Prati, passando per il centro della capitale, chi ha la struttura troppo vicina alle strisce pedonali o si affaccia sulla strada dovrà girarsi al contrario o spostarsi. "I colleghi in periferia stanno passando momenti difficili. Noi riusciamo a sopravvivere grazie alle altre cose come i souvenir.

Non abbiamo ancora ricevuto nulla di ufficiale ma siamo preoccupati" spiega un edicolante.