Roma, blitz degli ambientalisti a Montecitorio: cibo marcio lanciato sulla scalinata del Parlamento

Frutta e verdura lanciate sulla scalinata della Camera, in piazza del Parlamento a Roma. È il blitz che alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno compiuto davanti all’ingresso secondario di Montecitorio. Gli ambientalisti, circa sei, hanno anche distribuito sacchetti pieni di cibo scartato "per simulare il soffocamento di un sistema che strangola i produttori, lasciando loro le briciole del proprio lavoro, e affama i consumatori che non arrivano a fine mese". Sul posto arrivate le forze dell'ordine che hanno bloccato gli attivisti.