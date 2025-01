Roma, colazione per due: un conto da 86 euro

Sui tavoli dell'Antico Caffè Greco, nel corso dei suoi duecentosessantacinque anni di storia, si sono seduti in molti, da Antonio Canova a Gabriele D'Annunzio, passando per Giacomo Leopardi, James Joyce e Arthur Schopenauer. Curare gli arredi e i cimeli - dicono dal locale - ha un costo e gli interventi di manutenzione sono periodici. Poi - proseguono - ci sono spese come quelle per l'affitto e per il personale.