Roma, 19enne accoltellato davanti alla metro: è grave

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nella notte davanti alla metro Lucio Sestio, zona Tuscolana a Roma. Era con la fidanzata quando sarebbe stato aggredito da un gruppo di giovani, forse latinos, che conosceva solo di vista. Il colpo al petto non avrebbe leso organi vitali. Il ragazzo è in gravi condizioni, ricoverato in codice rosso. Gli agenti indagano per tentato omicidio e stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona, anche se l’aggressione non è stata ripresa da quelle della metro.