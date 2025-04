LA SVOLTA Rissa mortale a Partinico (Palermo), il video che cambia tutto: da omicidio preterintenzionale a rissa aggravata

Ecco il filmato alla base della decisione del gip di Palermo Marco Petrigni di concedere i domiciliari ai fratelli Antonino e Leonardo Failla nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del fruttivendolo Gioacchino Vaccaro, deceduto in ospedale"dopo la rissa in strada per un sorpasso tra due auto