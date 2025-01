Emilia-Romagna, De Pascale: "Più che investimenti, per ricostruire serve la sburocratizzazione"

"Ora stiamo lavorando notte e giorno con il commissario Curcio. Per cambiare passo radicalmente, dobbiamo realizzare opere con una velocità nuova non possiamo scaricare le responsabilità sui comuni. Il sindaco di Modigliana, paese devastato dalle frane, è un eroe. Ma il Comune non si può far carico da solo di gestire una situazione come quella che è capitata nel suo territorio".