Riarmo, Meloni alla Camera: "Cerchiamo di rendere il ReArm più sostenibile"

Dopo il via libera del Senato, anche la Camera approva la risoluzione della maggioranza in vista del Consiglio europeo. Il centrodestra è pronto a votare a favore della relazione di Giorgia Meloni. Il premier non cita la parola riarmo, dice un no secco all'ipotesi di un esercito europeo, conferma il sostegno a Kiev, ma esclude la presenza di militari italiani sul campo. Tre passaggi chiave, principali punti di mediazione all'interno del governo. La Lega esprime soddisfazione anche per le rinnovate aperture all'amministrazione Trump: dal conflitto in Ucraina ai dazi americani. Contestazioni, invece, dalle opposizioni, con i dem che si ricompattano.