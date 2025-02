Relazione Copasir, "In Libia 700mila migranti irregolari"

La Libia è una polveriera che rischia di esplodere, sono almeno 700mila gli immigrati irregolari nel Paese e mentre la gestione dell'immigrazione irregolare "è più efficace in Cirenaica", sotto il generale Haftar, in Tripolitania la situazione appare quasi senza controllo. A scriverlo, in 80 pagine di relazione anticipata dal "Messaggero", è il Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, presieduto dal dem Lorenzo Guerini.