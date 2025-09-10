Logo Tgcom24
CUSTODITI IN CONDIZIONI PRECARIE

Reggio Calabria, in auto con oltre 2mila uccelli protetti: denunciato

Alcuni esemplari erano già deceduti a causa delle modalità di trasporto, mentre altri mostravano chiari segni di maltrattamento

10 Set 2025 - 11:52
00:45 

Un controllo alla circolazione stradale nei pressi degli imbarcaderi per la Sicilia si è trasformato in una scoperta inattesa. I carabinieri della stazione di Villa San Giovanni hanno fermato un uomo alla guida di un'autovettura e, nel corso della verifica, hanno notato la presenza di numerose gabbie artigianali stipate all'interno del mezzo. Alla loro apertura, i militari si sono trovati davanti a un quadro impressionante: circa 2.200 piccoli uccelli appartenenti a specie protette - fringuelli, cardellini, verzellini e verdoni - custoditi in condizioni precarie, senza spazio né aria a sufficienza. Purtroppo alcuni esemplari erano già deceduti a causa delle modalità di trasporto, mentre altri mostravano chiari segni di maltrattamento. Sul posto è stato richiesto l’intervento del Servizio Veterinario provinciale che, dopo le opportune verifiche sanitarie, ha stabilito come la maggior parte dei volatili fosse comunque idonea alla liberazione. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, gli uccelli sono stati dunque rimessi in libertà, tornando al loro habitat naturale.

