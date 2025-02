Re Carlo sceglie Roma per festeggiare l'anniversario con Camilla

Re Carlo e la regina Camilla verranno in Italia ad aprile in occasione del loro 20esimo anniversario di matrimonio. Lo ha reso noto il Foreign and Commonwealth Office che ha organizzato il viaggio, il primo che la coppia reale terrà all'estero quest'anno, ricordando che il matrimonio tra i due è stato celebrato il 9 aprile del 2005 con rito civile. Quel giorno, quindi, si prevede che re Carlo e la regina Camilla saranno a Roma.