Ravenna, due sorelle adottate ritrovano la mamma 20 anni dopo | L'intervista

Due sorelle di 21 e 23 anni, Camilla e Alysia Drei, hanno ritrovato dopo due decenni la loro madre biologica grazie ai social. Le due ragazze sono nate a Ferrara e sono cresciute a Faenza (Ravenna) dopo essere state affidate ai servizi sociali e poi adottate. La madre biologica ora si trova in Ecuador, dove era ritornata poco dopo il parto per gravi difficoltà economiche. Anche lei aveva cercato di avere notizie delle figlie e alla fine, dopo alcuni post e diverse segnalazioni, sono riuscite a mettersi in contatto e a parlarsi.