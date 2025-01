Ramy, il video dell'impatto: "Chiudilo che cade"

Emerge un video inedito sull'inseguimento concluso con l'incidente in cui è morto lo scorso 24 novembre Ramy Elgaml al quartiere Corvetto di Milano. Nelle immagini messe in onda, si sentono i commenti dall'auto dei carabinieri con la dashcam all'inseguimento dello scooter su cui viaggiano Ramy e il conducente del mezzo Fares Bouzidi. Nei video della dashcam e della telecamera del Comune viene mostrato un primo impatto e un carabiniere commenta "Vaff…..o, non è caduto".