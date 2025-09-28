Raid russo sull'Ucraina, la Polonia chiude lo spazio aereo

Lavrov smentisce le accuse e avverte: "Qualsiasi aggressione avrà risposte decise". Intanto un massiccio attacco di droni russi ha colpito Kiev, provocando almeno sei feriti. Cinque persone sono state ricoverate, mentre una donna è stata medicata sul posto. Le esplosioni hanno incendiato diversi edifici e danneggiato un palazzo di cinque piani nel distretto di Solomyansky, oltre a colpire altre zone della capitale. Mosca, intanto, sostiene di aver abbattuto 41 droni ucraini nella notte. "Non credo che l'Italia sia un obiettivo. Mi sono consultato con il ministro della Difesa Crosetto: l'efficienza dei nostri sistemi di difesa è alta ma non ci risulta nulla di preoccupante per il nostro Paese". Prova a rassicurare tutti il titolare della Farnesina Antonio Tajani rispondendo così all'avvertimento, diretto e irrituale, giunto poche ore prima da Kiev. "L'italia potrebbe essere il prossimo paese nel mirino di Putin, il quale sta testando le reazioni dei sistemi militari dell'unione", aveva detto il presidente ucraino Wolodimir Zelensky, nel vivo della sequenza alternata dei continui sconfinamenti russi nello spazio aereo europeo - l'ultimo in Danimarca e Norveglia, dopo i casi di Estonia, Lituania, Bulgaria e Germania - e dei conseguenti segnali di allarme da parte dell'intero blocco nato.