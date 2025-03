Quarticciolo scende in piazza: "No al modello Caivano"

"Cambiamo davvero il quartiere. Il Quarticciolo alza voce". Gli abitanti della periferia est di Roma sono scesi in piazza per "un altro tipo di sicurezza e contro il modello Caivano". In oltre duemila, secondo fonti delle forze dell'ordine in piazza, alla manifestazione organizzata dal movimento "Quarticciolo ribelle" che conta sui social oltre 10mila followers.



La giornata non è stata scelta a caso: la mobilitazione è avvenuta nel giorno in cui scadono i 60 giorni che sono stati indicati dal dl emergenze per individuare gli interventi di riqualificazione sociale, e per estendere il "modello Caivano" alla borgata considerata tra le più difficili della capitale, inserita nelle cosiddette "zone rosse".