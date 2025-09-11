Logo Tgcom24
NEL GIORNO DELL'INSEDIAMENTO

Quando Charlie Kirk parlava dell'attentato di Butler a Donald Trump

Il discorso dell'attivista ucciso, nel giorno dell'insediamento del tycoon

11 Set 2025 - 09:28
00:48 

Nel giorno dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, anche Charlie Kirk, l'attivista ucciso durante un comizio nello Utah, prese la parola a Washington. Rievocando il tentato attentato di Butler, in Pennsylvania, parlò di un “miracolo di millimetri” che risparmiò la vita all’ex presidente. “Non solo avrebbe potuto essere colpito, ma cose indicibili sarebbero potute accadere a Butler. E la ragione per cui volevano così tanto eliminare Donald Trump è perché lui vi porta dentro la stanza, dentro la negoziazione”, disse Kirk davanti ai suoi sostenitori.

