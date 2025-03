Putin apre alla tregua: "Ma ci sono sfumature"

Vladimir Putin ha dichiarato di essere d'accordo con la proposta di cessare le ostilità per 30 giorni, ma ha sottolineato che ciò dovrebbe portare a una pace duratura e affrontare le cause originarie del conflitto. Il presidente russo ha anche evidenziato la necessità di discutere alcune questioni, in particolare con gli Stati Uniti, e ha ringraziato Donald Trump per il suo impegno nel cercare un accordo. La Russia discuterà di un cessate il fuoco in base all'evoluzione della situazione, evitando un sì incondizionato che potrebbe indebolire la posizione della Russia. La questione sarà discussa anche con l'inviato americano Steve Witkoff, arrivato a Mosca per negoziare la tregua.