Decine di manifestanti pro Palestina si sono riuniti davanti al Trump Building nel centro di Manhattan per protestare contro gli ultimi attacchi israeliani a Gaza in cui sono morte oltre 400 persone e ne sono rimaste ferite più di 650. Di fronte al grattacielo è intervenuto in una contro protesta un gruppo a sostegno di Israele che ha esposto bandiere americane e dello Stato ebraico.