Sta facendo il giro del web il video girato in piazza Sarachane a Istanbul, dove da giorni migliaia di cittadini scendono in piazza contro l’arresto del sindaco della città sul Bosforo. Nel filmato si vede un ragazzo mettersi in ginocchio di fronte alla sua fidanzata e chiederle la mano, mentre una schiera di poliziotti in tenuta antisommossa li osserva.