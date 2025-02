Presentati i nuovi tram di Milano: circoleranno in città da giovedì

Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico locale a Milano, ha presentato i nuovi tram Tramlink che inizieranno a circolare da giovedì in città. "Il nuovo tram è appositamente progettato per soddisfare le esigenze di mobilità urbana in modo efficiente e sostenibile. Il veicolo è composto da tre moduli aventi una lunghezza totale di 25 metri, le tre porte per lato permetto ai passeggeri di scendere e salire rapidamente, come hanno confermato gli studi del Politecnico di Milano", ha detto Iñigo Parra, presidente di Stadler Valencia produttrice del Tramlink.