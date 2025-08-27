Premier Meloni: "L'UE deve darsi una scossa e cambiare"

Accolta calorosamente Giorgia Meloni, per la prima volta da premier al Meeting di Rimini, spiega l'azione di governo. Le guerre complicano tutto. Per l'Ucraina si fa strada la linea italiana delle garanzie dell'art. 5 della Nato, sul fronte mediorientale invece si chiede a Israele di fermare gli attacchi: "Non abbiamo esitato un solo minuto nel sostenere il diritto alla sicurezza di Israele dopo il massacro del 7 ottobre, un orrore. Ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti". L'UE deve darsi una scossa e cambiare. Sennò l'irrilevanza sarà inevitabile, prevede Meloni concorde con Draghi: "Quelle parole sono giuste, così l'Ue va verso l'irrilevanza".