A Polcenigo

Pordenone, il micio resta bloccato in una tubatura: salvato dai vigili del fuoco

Cacio, spaventato e infreddolito, è tornato tra le braccia del suo padrone

01 Set 2025 - 11:43
00:51 

E’ una storia a lieto fine quella di Cacio, gatto domestico caduto nel torrente che attraversa Polcenigo, in provincia di Pordenone. Nonostante il proprietario sentisse il miagolio non riusciva a individuarlo. Fondamentale è stato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno scovato il micio bloccato in una tubazione e lo hanno portato in salvo. Cacio, spaventato e infreddolito, è tornato tra le braccia del suo padrone.

