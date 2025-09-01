Pordenone, il micio resta bloccato in una tubatura: salvato dai vigili del fuoco

E’ una storia a lieto fine quella di Cacio, gatto domestico caduto nel torrente che attraversa Polcenigo, in provincia di Pordenone. Nonostante il proprietario sentisse il miagolio non riusciva a individuarlo. Fondamentale è stato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno scovato il micio bloccato in una tubazione e lo hanno portato in salvo. Cacio, spaventato e infreddolito, è tornato tra le braccia del suo padrone.