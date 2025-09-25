Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti

Venti giorni. È il tempo entro cui il governo dovrà rispondere ai chiarimenti chiesti dalla Corte dei Conti per poter dare il via libera definitivo all'avvio dei lavori per il Ponte sullo stretto di Messina. Un passaggio tecnico normalissimo, fa sapere il ministero dei Trasporti per rispondere alle polemiche delle opposizioni che nelle sei pagine redatte dai magistrati contabili ravvisano una bocciatura all'intero progetto. Tutte le integrazioni richieste dalla Corte dei Conti - si legge in una nota del dicastero - fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni. Il Ponte non è in discussione e gli uffici tecnici sono già a lavoro.