Ponte crollato in Corea del Sud: ecco cosa resta della struttura

Ecco cosa resta del cavalcavia in costruzione nello snodo autostradale di Anseong, circa 65 chilometri a sud della capitale Seul, in Corea del Sud, dopo il crollo parziale della struttura. A cedere è stata una sezione del ponte, che è collassata alle 9:50 ora locale (l'1:50 in Italia). Le cause dell’incidente restano da chiarire. Sul posto, per soccorrere i feriti e recuperare i corpi delle vittime, sono intervenuti circa 150 uomini.