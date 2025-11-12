Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
SOLO IN GIAPPONE E STATI UNITI

PlayStation si dà ai monitor

Sony annuncia un nuovo schermo con tanto di supporto per la ricarica di DualSense.

12 Nov 2025 - 09:15
00:29 