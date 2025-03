Pierina Paganelli, il giallo nel giallo: "Chi investì il figlio?"

Chi ha investito Giuliano Saponi, uno dei tre figli di Pierina Paganelli e marito di Manuela Bianchi, nuora della vittima ora indagata per favoreggiamento per il delitto di Rimini? Pochi mesi fa la procura aveva chiesto di archiviare il caso dell’incidente in cui Giuliano rischiò di morire la mattina del 7 maggio 2023, ovvero 5 mesi prima il delitto della madre Pierina. "L'indagine va riaperta", è la decisione.