Pier Silvio Berlusconi: "Il 2025 per Mfe è stato un anno straordinario"

"Il 2025 per Mfe è stato un anno straordinario. Oggi non siamo più quello che eravamo prima. Oggi siamo un'altra cosa. Siamo riusciti, con sette anni di lavoro, di determinazione e, lasciatemelo dire, di coraggio, a dare al nostro gruppo una nuova dimensione. Oggi siamo veramente una multinazionale". Pier Silvio Berlusconi ha incontrato i principali giornalisti economici e televisivi italiani per un brindisi natalizio allo Studio 10 di Cologno Monzese. Un momento per ripercorrere gli ottimi risultati raggiunti da Mediaset e da tutta Mfe, MediaForEurope, grazie a tre linee strategiche portate avanti con coerenza in questi anni: il prodotto, lo sviluppo di un sistema cross-mediale e la crescita internazionale.