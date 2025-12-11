Pier Silvio Berlusconi: "Il 2025 per Mfe è stato un anno straordinario"

Ha incontrato i principali giornalisti economici e televisivi italiani per un brindisi natalizio allo Studio 10 di Cologno Monzesedi Eleonora Rossi Castelli
"Il 2025 per Mfe è stato un anno straordinario. Oggi non siamo più quello che eravamo prima. Oggi siamo un'altra cosa. Siamo riusciti, con sette anni di lavoro, di determinazione e, lasciatemelo dire, di coraggio, a dare al nostro gruppo una nuova dimensione. Oggi siamo veramente una multinazionale". Pier Silvio Berlusconi ha incontrato i principali giornalisti economici e televisivi italiani per un brindisi natalizio allo Studio 10 di Cologno Monzese. Un momento per ripercorrere gli ottimi risultati raggiunti da Mediaset e da tutta Mfe, MediaForEurope, grazie a tre linee strategiche portate avanti con coerenza in questi anni: il prodotto, lo sviluppo di un sistema cross-mediale e la crescita internazionale.
"Partiamo dal centro del nostro lavoro: il prodotto. Siamo in assoluto il primo editore". Un risultato in controtendenza rispetto alla maggior parte degli altri broadcaster, reso più forte da un sistema crossmediale capace di raggiungere ancora più pubblico.
"Seconda linea strategica: il sistema crossmediale. Non ci credeva nessuno, gli altri broadcaster ci guardavano e si chiedevano cosa stessimo facendo. Noi abbiamo diversificato non sul prodotto, ma sulla tecnologia, tentando di allargare la nostra capacità di raggiungere il pubblico e i contatti pubblicitari, quello che viene definito il nostro reach. Ad oggi, con 96,5 milioni di italiani raggiunti ogni settimana, siamo in assoluto l'editore, la piattaforma con più copertura".
E la copertura si estende ora a sei Paesi, quelli in cui Mfe opera. "Prima ci rivolgevamo a circa 110 milioni di persone. Oggi, nella realtà, a più di 220 milioni di persone. Collaboratori: da 5.244 a oltre 13mila. Ricavi totali: da quasi 3 miliardi a oltre 7 miliardi di euro. Risultato operativo: da 356 milioni a 729 milioni".
Davvero una nuova dimensione, che fa di Mfe l'unica multinazionale italiana nel settore dei media. "Siamo soddisfatti? Onestamente sì, siamo molto soddisfatti. Ma ci sentiamo appagati? Assolutamente no. Mfe ha le capacità, la solidità e il coraggio per creare un gruppo che è in grado di resistere, di competere e di crescere a livello globale. Vi ringrazio".