Perugia, 65 kg di cocaina nel soffitto e nel doppio fondo dell'auto: le perquisizioni

Ben 65 chili di cocaina nascosti all'interno del soffitto e nel doppio fondo dell'auto: è quanto scoperto nel comune di Foligno, a Perugia, dalla guardia di finanza che ha arrestato un uomo e sequestrato la sostanza per un valore di sei milioni di euro. La scoperta è avvenuta durante un pedinamento: gli agenti hanno seguito un'auto sospetta sulla Strada Statale Flaminia dove il conducente è stato fermato per un controllo. Durante l'ispezione, è stato trovato un doppio fondo sotto il sedile posteriore che conteneva 14 panetti di cocaina, per un peso superiore ai 15 chili. Le indagini si sono quindi estese al garage, all'appartamento e alla pizzeria di proprietà dell'uomo dove sono stati trovati 63 involucri di cocaina, con un peso complessivo di oltre 65 chili.