Perù, a Lima oltre 100 coppie si sposano per San Valentino

Oltre cento coppie si sono sposate in un matrimonio a tema San Valentino a Lima, in Perù, sponsorizzato dal comune. Il sindaco della capitale peruviana, Rafael López Aliaga, è arrivato al Parque de las Aguas per sposare le 103 coppie. I coniugi sono esentati dal pagamento delle spese legali durante San Valentino per i documenti relativi al loro stato civile. Le coppie hanno brindato al loro matrimonio dopo la cerimonia di massa, dove alcuni hanno ricevuto le congratulazioni di amici e familiari.