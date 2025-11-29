Logo Tgcom24
Mondo
NUOVA TAPPA DEL VIAGGIO IN TURCHIA

Papa Leone incontra a Istanbul il Patriarca Bartolomeo: "Nessuna violenza in nome di Dio"

Momento di preghiera comune per il Pontefice e l'arcivescovo di Costantinopoli alla chiesa di San Giorgio

29 Nov 2025 - 15:14
02:21 

Nuova tappa del viaggio in Turchia di papa Leone XIV. Il Pontefice, dopo essersi recato per il pranzo presso la Delegazione apostolica di Istanbul, è giunto alla chiesa patriarcale di San Giorgio. Al suo arrivo è stato accolto dal patriarca Bartolomeo I. Insieme hanno accesso una candela prima di fare ingresso nella chiesa. Al termine del momento di preghiera e dopo aver salutato i presenti, il Papa e il Patriarca sono usciti dalla chiesa per recarsi nella sede del Patriarcato ecumenico per un incontro privato e tra le Delegazioni della Chiesa ortodossa e cattolica presenti in Turchia.

"Rifiutiamo qualsiasi uso della religione e del Nome di Dio per giustificare la violenza. Crediamo che un autentico dialogo interreligioso, lungi dall'essere causa di sincretismo e confusione, sia essenziale per la convivenza di popoli appartenenti a tradizioni e culture diverse", si legge nella dichiarazione firmata a Istanbul dal Papa e dal Patriarca Bartolomeo. "Esortiamo tutti gli uomini e le donne di buona volontà a lavorare insieme per costruire un mondo più giusto e solidale e a prendersi cura del creato, che Dio ci ha affidato. Solo così la famiglia umana potrà superare l'indifferenza, il desiderio di dominio, l'avidità di profitto e la xenofobia", sottolineano.

