Papa Francesco, Santa Sede: "Ha dormito tutta la notte"

Dopo le due nuove crisi respiratorie di ieri pomeriggio e le operazioni sanitarie per fronteggiare l'emergenza, "il Pontefice ha dormito tutta la notte", riferisce il comunicato dalla sala stampa vaticana. Rimangono forti le preoccupazioni per le condizioni di salute di Papa Francesco. La prognosi è tuttora riservata, la situazione polmonare, difficile: si è resa necessaria a tratti la ventilazione meccanica non invasiva, cioè con una mascherina per l'ossigeno.