Papa Francesco rinuncia a leggere la catechesi: "Scusate, ho un forte raffreddore"

Durante l’udienza generale del mercoledì nell’Aula Paolo VI, in Vaticano, Papa Francesco ha spiegato ai fedeli di non poter leggere personalmente la catechesi a causa di un forte raffreddore. "Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare. Per questo ho chiesto a un mio fratello di leggere la catechesi. La leggerà meglio di me", ha detto il Pontefice, affidando la lettura a un collaboratore. Bergoglio è entrato in sedia a rotelle, anziché con il bastone, come fa talvolta.