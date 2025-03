Papa Francesco, la convalescenza durerà almeno due mesi

"Non c'è più la polmonite bilaterale, è stata risolta" ma "il virus polimicrobico permane, ecco perché occorrono due mesi di convalescenza". "Per la completa guarigione ci vorrà del tempo". Lo ha chiarito il professore Sergio Alfieri, direttore dell'équipe medica del Gemelli che ha seguito Papa Francesco nel corso del suo ricovero durante il briefing con la stampa. "Il periodo di riposo a Casa Santa Marta continuerà e il Pontefice sarà in convalescenza per almeno due mesi" conclude Alfieri.