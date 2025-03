Papa Francesco, il bollettino: "Notte tranquilla"

A tratti con l'aiuto di una mascherina, Papa Francesco nei momenti più difficili alterna periodi di ossigenoterapia e di ventilazione meccanica. Ma non è mai stato intubato in oltre due settimane di degenza al Policlinico Gemelli di Roma. La situazione rimane critica, la prognosi è sempre riservata. Occorreranno alcuni giorni per valutare le conseguenze della crisi di broncospamo di venerdì, quando è scattata una procedura immediata di aspirazione per liberare le vie respiratorie da un pericoloso rigurgito. Sono state ore di fortissima preoccupazione. Per fortuna, il Papa non ha febbre e "non mostra leucocitosi", cioè i globuli bianchi rimangono stabili.