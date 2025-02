Papa Francesco, parlano i medici: "Le cure stanno funzionando ma non è fuori pericolo"

"Il Papa non è fuori pericolo", "sa che la situazione è grave", ma "adesso non è in pericolo di vita". Sono arrivate nel tardo pomeriggio, dopo una settimana di ricovero, le prime parole del professor Sergio Alfieri dell'equipe del Policlinico Gemelli sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Alfieri, che si è presentato davanti ai giornalisti con il dottor Luigi Carbone, medico referente del Pontefice, ha delineato il quadro partendo da un concetto chiaro: "Il Papa ha sempre voluto che noi dicessimo la verità" ha affermato evidenziando che "la malattia cronica rimane".