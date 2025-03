Papa Francesco "ha riposato bene tutta la notte". Lo ha riferito la Sala stampa vaticana. Il Pontefice, che è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio, stamattina "si è svegliato, ha fatto colazione e ha cominciato le terapie della giornata", riferiscono fonti vaticane. Secondo le stesse fonti, il fatto che il Pontefice abbia "riposato bene" fa pensare che, come avvenuto già domenica, non sia sottoposto a ventilazione meccanica, e che la somministrazione di ossigeno avvenga tramite le cannule nasali. Per quanto riguarda la polmonite bilaterale, "la situazione è stabile", seguendo quella che era stata descritta nei giorni scorsi come "un'evoluzione naturale per una persona sottoposta alla terapia".