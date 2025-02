Papa Francesco, diffuso il nuovo bollettino: rientrata la crisi respiratoria

Un sospiro di sollievo accompagna il primo bollettino della sala stampa vaticana: "La notte è trascorsa tranquilla, il Papa ha riposato". Non una parola in più. Una nota stringata, essenziale, alla quale però si aggrappano i fedeli di tutto il mondo dopo le ultime allarmanti notizie: la crisi respiratoria prolungata, il ricorso all'ossigeno, le analisi di sangue con valori fuori norma e la trasfusione. Le condizioni di Papa Francesco che vengono definite critiche, la prognosi riservata. Sono ore difficili per il Santo Padre, mentre a San Pietro si celebra il giubileo dei Diaconi. E' Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, ad officiare la messa in Basilica. Poco prima di leggere l'omelia preparata da Papa Francesco, l'arcivescovo invita alla preghiera per il pontefice. Annullato il tradizionale Angelus domenicale. Ma il testo con le riflessioni del Santo Padre viene comunque diffuso.