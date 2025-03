Papa Francesco, continua il pellegrinaggio dei fedeli al Policlinico Gemelli di Roma

Dopo 26 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, i medici hanno sciolto la prognosi per Papa Francesco. I miglioramenti sembrano stabili, ma dovrà ancora restare in ospedale, nelle stanze a lui riservate all'ultimo piano, per alcuni giorni. Per il momento non sono state fatte previsioni sulle sue dimissioni. Intanto continua il pellegrinaggio dei fedeli, in apprensione per le condizioni di salute del Santo Padre.