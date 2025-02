Papa Francesco, che succede in Vaticano

Voci incontrollate sulla salute del papa si erano rincorse già in occasione del primo ricovero al Gemelli, per un intervento all'intestino. Fu lo stesso Francesco a rivelarlo quando uscì dall'ospedale: "Mi avevano dato per morto". Con questo nuovo ricovero le voci tornano a rincorrersi, Bergoglio lo sa, è stato informato. Tra le sacre stanze invece si respira aria di tranquillità: nessun allarme, nessuna preoccupazione, come ha chiarito il decano del collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re, che ha anche il compito di informare tutti i porporati del mondo su quanto sta avvenendo in queste ore.