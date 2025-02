Palermo, due 15enni arrestati per rapina

Minorenni, ma organizzati e aggressivi come una banda di esperti criminali. Tanto da diventare il terrore dei commercianti di Palermo e Menfi, centro dell'Agrigentino. Entrambi quindicenni sono finiti in manette. I babycriminali non si limitavano a rubare, ma picchiavano anche le loro vittime. Almeno tre le rapine. Tra queste, quella a una farmacia ripresa dalle telecamere di videosorveglianza il 5 dicembre.